"مسيرة كلوب مع ليفربول قاربت على النهاية"

عبر لاعب خط وسط ليفربول السابق الألماني ديتمار هامان عن خشيته من اقتراب مسيرة مواطنه المدرب يورغن كلوب مع الفريق إلى نهايتها.

وعانى الريدز منذ بداية الدوري الإنجليزي هذا الموسم في إيجاد توليفة مناسبة عقب الرحيل المؤثر للنجم السنغالي ساديو ماني وانخفاض مردود أبرز نجوم الفريق، لتتراجع النتائج بصورة مخيفة منذ ذلك الحين.

وابتعد ليفربول بفارق 14 نقطة عن آرسنال المتصدر والذي سقط أمامه بالذات يوم الأحد بهدفين لثلاثة.

كما امتدت المعاناة بشكلٍ نسبي إلى دوري أبطال أوروبا، مع أن الفريق ما زال مرشحاً لاقتناص بطاقة مؤهلة للدور القادم كونه يحتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 6 نقاط من 3 مباريات.

ماذا قال هامان عن كلوب ؟

قال هامان في حديث لموقع "توك سبورت": "في مرحلة ما، أعتقد أننا سنبدأ بالحديث عن المدرب، ولا أعتقد أننا بعيدون عن هذا الأمر.

"شدد كلوب على أنه ما زال الشخص المناسب لكني أرى أموراً صغيرة مثل تردد جوردان هندرسون في الخروج أمام آرسنال وتسليم شارة القيادة وهو يهز رأسه.

"هذا أمر لم نره في ليفربول خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، ربما تكون هذه دلائل تشير لوجود بعض المشاكل ما بين اللاعبين والمدرب."