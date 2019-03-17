أهداف مباراة ميلان وإنتر 2-3 الدوري الإيطالي

فيسينو يحتفل بهدفه

تغلب إنتر ميلان على مستضيفه ميلان بثلاثة أهداف لاثنين في لقاء ديربي المدينة المثير الذي شهده ملعب سان سيرو ضمن المرحلة الـ 28 من الدوري الإيطالي.

سجل للنيراتزوري كلٌ من ماتياس فيسينو (3)، وستيفان دي فراي (52)، ولاتاورو مارتينيز (67 من ركلة جزاء)، فيما حمل هدفا الروسونيري توقيعي تيموي باكايوكو (57)، وماتيو موساكيو (71).

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بهذا الفوز، استعاد إنتر ميلان المركز الثالث من غريمه ميلان ورفع رصيده إلى 53 نقطة، فيما تجمد رصيد فريق المدرب جينارو غاتوزو عند 51 نقطة في المركز الرابع.