مطالب محمد صلاح تجعله أحد أعلى اللاعبين دخلاً في إنجلترا

كشفت صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية أن مطالب النجم المصري محمد صلاح لتجديد عقده مع ليفربول ستجعله ثالث أعلى اللاعبين دخلاً في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل "مو" هدفاً عالمياً يوم الأحد قاد من خلاله الريدز لتعادل مثير مع غريمه مانشستر سيتي بنتيجة 2-2.

ما هي مطالب صلاح لتمديد عقده مع ليفربول؟

وقالت الصحيفة أن هداف ليفربول يريد ما بين 300 إلى 380 ألف جنيه استرليني أسبوعياً إذا ما أراد النادي الاحتفاظ بخدماته لما بعد عام 2023 موعد انتهاء عقده الحالي.

وسيصبح المصري بحال الموافقة على شروطه ثالث أعلى اللاعبين من حيث تقاضي الأجور في إنجلترا خلف النجمين كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد وكيفين دي بروينه لاعب وسط مانشستر سيتي.