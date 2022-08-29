معلق مباراة أتلتيكو مدريد وفالنسيا الليلة في الدوري الإسباني هو أحد أهم الأسماء في عالم التعليق العربي، حيث دائمًا ما يكون المفضل لدى محبي ومتابعي الكرة الأوروبية والعالمية وفي جميع المنافسات دون استثناء.

ويلتقي اليوم نادي أتلتيكو مدريد المحمل بالخسارة في الجولة الماضية من فياريال أمام فالنسيا الذي خسر أيضًا في الجولة الماضية أمام بلباو، وذلك في تمام الساعة 11:00 م بتوقيت السعودية على ملعب فالنسيا "ميستايا"، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني 2022-2023.

معلق مباراة أتلتيكو مدريد وفالنسيا الليلة في الدوري الإسباني

معلق مباراة أتلتيكو مدريد وفالنسيا الليلة في الدوري الإسباني الجولة الثالثة، هو المعلق المميز عصام الشوالي، وهو من المعلقين الذين يملكون لسان فصيح وعبارات مميزة لا يقدر أحد أن يأتي بها من المعلقين، لذلك عصام الشوالي من بين المعلقين المفضلين بالنسبة لعدد كبير من متابعي ومحبي المتعة الكروية.

ومن المقرر أن يتم بث مباراة أتلتيكو مدريد وفالنسيا مساء اليوم عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1 الذي سيكون عصام الشوالي حاضرًا عليها للتعليق.

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