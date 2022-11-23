معلق مباراة ألمانيا واليابان اليوم في كأس العالم 2022 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم التفاصيل الخاصة بهذه المواجهة اليوم في المجموعة الخامسة.

يترقب الجميع اليوم واحدة من أقوى المواجهات في كأس العالم 2022 على استاد خليفة الدولي والتي ستجمع بين ألمانيا واليابان لحساب المجموعة الخامسة التي تضم أيضًا إسبانيا وكوستاريكا.

معلق مباراة ألمانيا واليابان اليوم في كأس العالم 2022

معلق مباراة ألمانيا واليابان اليوم في كأس العالم 2022 هو المعلق رؤوف خليف الذي سيتولى مهمة التعليق على هذه المواجهة في المجموعة الخامسة عبر قناة beIN Sports HD 1 Max، كما سيتولى خليل البلوشي مهمة التعليق على نفس اللقاء ولكن عبر قناة Alkass EXTRA One HD.

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