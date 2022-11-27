تعرف على معلق مباراة إسبانيا وألمانيا اليوم في كأس العالم قطر 2022، إلى جانب أهم التفاصيل الخاصة بهذه المواجهة المرتقبة في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة.

تستعد الجماهير العاشقة لكرة القدم لمتابعة مواجهة من العيار الثقيل في إطار الجولة الثانية من المجموعة الخامسة، تجمع بين منتخبي إسبانيا وألمانيا على استاد البيت.

معلق مباراة إسبانيا وألمانيا اليوم في كأس العالم قطر 2022

معلق مباراة إسبانيا وألمانيا اليوم في كأس العالم قطر 2022 هو المعلق عصام الشوالي، وسيتولى مهمة التعليق على هذه المواجهة القوية عبر قناة beIN Sports HD 2 Max، كما سيتم بث المباراة بصوت المعلق أحمد الطيب عبر قناة Alkass EXTRA One HD.

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