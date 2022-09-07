معلق مباراة إنتر وبايرن ميونخ الليلة في دوري أبطال أوروبا من أهم المواضيع التي دائمًا ما يحب أن يعرفها متابعي ليالي الأبطال قبل موعد المباراة، حيث أن بعض المعلقين هم المفضلين في مثل هذه المواجهات الحماسية في الشامبيونز.

ومن المقرر أن تلعب قمة اليوم في دوري الأبطال 2022-2023 عندما يلتقي الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية نادي إنتر ميلان الإيطالي مع نظيره الألماني نادي بايرن ميونخ على ملعب "سان سيرو" ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

معلق مباراة إنتر وبايرن ميونخ الليلة في دوري الأبطال

معلق مباراة إنتر وبايرن ميونخ الليلة في دوري أبطال أوروبا هو المعلق التونسي عصام الشوالي الذي يشعل أجواء المباريات عند التعليق عليها، ومن المؤكد أن مثل هذه المواجهة النارية في ليالي الأبطال لا تكتمل بدون صوت عصام الشوالي وتعليقه الذي يتحول أحيانًا إلى قصائد وأشعار.

وسيتم بث مباراة إنتر وبايرن ميونخ اليوم على قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 2 HD Premium بصوت المعلق عصام الشوالي.

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