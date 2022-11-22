معلق مباراة الأرجنتين والسعودية اليوم في كأس العالم 2022 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز التفاصيل الخاصة بهذه المواجهة لحساب المجموعة الثالثة.

يستضيف ملعب "لوسيل" اليوم مباراة الأرجنتين والسعودية في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لحساب المجموعة الثالثة، والتي تضم أيضًا المكسيك وبولندا.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة متابعة غير مسبوقة، خاصة وأن العالم العربي سيدعم الأخضر السعودي في هذا اللقاء، إلى جانب أن عشاق الساحرة المستديرة لن يفوتوا فرصة مشاهدة أفضل من لمس الكرة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

معلق مباراة الأرجنتين والسعودية اليوم في كأس العالم 2022

معلق مباراة الأرجنتين والسعودية اليوم في كأس العالم 2022 هو المعلق حسن العيدروس، حيث سيتولى مهمة التعليق على هذا اللقاء المنتظر عبر قناة beIN Sports HD 1 Max، كما سيتولى المعلق خليل البلوشي التعليق على نفس اللقاء الذي سيبث أيضًا عبر قناةAlkass EXTRA One HD.

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