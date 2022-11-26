معلق مباراة الأرجنتين والمكسيك اليوم في كأس العالم قطر 2022 نستعرضه لكم في هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة.

يستعد هذا المساء منتخب الأرجنتين لملاقاة منتخب المكسيك على استاد لوسيل في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في المجموعة الثالثة، وذلك في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية.

ويتطلع مشجعي التانغو اليوم أن يعدل ميسي وبقية النجوم في الفريق الكفة قليلًا من خلال تحقيق الفوز على المكسيك، خاصة بعد الخسارة أمام السعودية في أولى مباريات المجموعة.

معلق مباراة الأرجنتين والمكسيك اليوم في كأس العالم قطر 2022

معلق مباراة الأرجنتين والمكسيك اليوم في كأس العالم قطر 2022 هو المعلق حفيظ دراجي، حيث سيتولى مهمة التعليق على هذه المواجهة المرتقبة عبر قناة beIN Sports HD 2 Max، كما يمكن مشاهدة اللقاء بتعليق آخر بصوت المعلق أحمد الطيب عبر قناة Alkass EXTRA One HD.

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