معلق مباراة البرازيل وكرواتيا 9 ديسمبر 2022 في ربع نهائي كأس العالم نستعرضه لكم في هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة المنتظرة في المونديال القطري.

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة بفارغ الصبر لحظة إطلاق الحكم صافرة البداية في مباراة البرازيل وكرواتيا الجمعة 9 ديسمبر 2022، والتي ستلعب على استاد المدينة التعليمية في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت السعودية، ضمن منافسات ربع النهائي في كأس العالم قطر 2022.

معلق مباراة البرازيل وكرواتيا الجمعة 9 ديسمبر 2022 في ربع نهائي كأس العالم

معلق مباراة البرازيل وكرواتيا الجمعة 9 ديسمبر 2022 في ربع نهائي كأس العالم هو المعلق رؤوف خليف، حيث سيتولى مهمة التعليق على هذه المواجهة النارية عبر قناة beIN Sports HD 1 Max، كما يمكن متابعة اللقاء بصوت المعلق خليل البلوشي عبر قناة Alkass EXTRA One HD، وأيضًا بصوت المعلق عامر الخوذيري عبر قناة beIN Sports HD 3 Max، وأخيرًا بصوت المعلق مشاري القرني عبر قناة Alkass EXTRA Two HD.

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