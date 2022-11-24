معلق مباراة البرتغال وغانا اليوم في كأس العالم 2022 بالإضافة إلى بقية التفاصيل الخاصة بهذه المواجهة في المجموعة الثامنة، نستعرضها من خلال هذه المقالة.

يترقب الجميع هذا المساء مواجهة قوية في المجموعة الثامنة بين منتخب البرتغال ومنتخب غانا في مونديال قطر 2022، والتي ستبدأ في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت السعودية على ملعب "974".

وينتظر عشاق كريستيانو رونالدو مشاهدة نجمهم المفضل هذا المساء الذي سيشارك للمرة الخامسة مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم، كما أنه في حال سجل هاتريك أمام غانا اليوم سيتجاوز رقم مواطنه إيزيبيو دي سيلفا ويصبح الهداف التاريخي للبرتغال في المونديال برصيد 10 أهداف.

معلق مباراة البرتغال وغانا اليوم في كأس العالم 2022

معلق مباراة البرتغال وغانا اليوم في كأس العالم 2022 هو المعلق حسن العيدروس الذي سيتولى مهمة التعليق على هذه المواجهة القوية في المجموعة الثامنة عبر قناة beIN Sports HD 1 Max، كما سيتولى خليل البلوشي التعليق على نفس اللقاء ولكن عبر قناة Alkass EXTRA One HD.

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