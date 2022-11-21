معلق مباراة السينغال وهولندا اليوم في كأس العالم 2022 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، إلى جانب أبرز تفاصيل هذه المواجهة المنتظرة اليوم في المجموعة الأولى.

يترقب عشاق الساحرة المستديرة اليوم مباراة السينغال وهولندا على ستاد الثمامة الساعة 7:00 مساءً بتوقيت السعودية، وذلك في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العالم قطر 2022.

ويتطلع كلًا من الطواحين وأسود التيرانغا إلى حصد أول ثلاث نقاط في المونديال، للانضمام إلى صاحب المركز الأول حاليًا في المجموعة الأولى منتخب الإكوادور الذي تمكن من التغلب على منتخب قطر يوم أمس في المباراة الافتتاحية.

معلق مباراة السينغال وهولندا اليوم في كأس العالم 2022

معلق مباراة السينغال وهولندا اليوم في كأس العالم 2022 هو المعلق رؤوف خليف، حيث سيتولى مهمة التعليق على هذه المواجهة المرتقبة في المجموعة الأولى عبر قناة beIN Sports HD 1 Max، كما سيتولى خليل البلوشي التعليق عبر قناة Alkass EXTRA One HD، وأخيرًا سيعلق مشاري القرني عبر قناة Alkass EXTRA Two HD.

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