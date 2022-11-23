معلق مباراة المغرب وكرواتيا اليوم في كأس العالم 2022 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة في المجموعة السادسة.

يستعد عشاق الساحرة المستديرة لمتابعة أولى مباريات المجموعة السادسة والتي ستجمع بين منتخب المغرب ومنتخب كرواتيا الوصيف في النسخة السابقة عام 2018، ويتمنى المشجعين في العالم العربي أن يقدم أسود الأطلس بوجود حكيمي وزياش وبقية النجوم المستوى المطلوب لحصد الثلاث نقاط.

معلق مباراة المغرب وكرواتيا اليوم في كأس العالم 2022

معلق مباراة المغرب وكرواتيا اليوم في كأس العالم 2022 هو المعلق جواد بدة، حيث سيتولى مهمة التعليق على هذه المواجهة المهمة في المجموعة السادسة والتي ستبث عبر قناة beIN Sports HD 1 Max، كما سيتولى خالد الحدي التعليق على نفس اللقاء الذي سيبث عبر قناة Alkass EXTRA One HD.

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