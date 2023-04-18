معلق مباراة الهلال ضد النصر في دوري روشن السعودي 2023 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، إلى جانب أبرز تفاصيل ديربي الرياض المنتظر مساء اليوم.

تنطلق صافرة البداية في مباراة الهلال ضد النصر اليوم الثلاثاء الموافق 18 أبريل 2023 في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وسيحتضن هذه المواجهة "استاد الملك فهد الدولي".

المواجهة ستكون مهمة بالنسبة للطرفين بلا شك، ولكن ستكون أهم على وجه الخصوص بالنسبة للعالمي الذي يتطلع لخطف الثلاث النقاط من الزعيم الأزرق وتعزيز فرص العودة إلى صدارة الدوري السعودي للمحترفين.

معلق مباراة الهلال ضد النصر في دوري روشن السعودي 2023

أعلنت شبكة قنوات السعودية الرياضية عن هوية معلق مباراة الهلال ضد النصر في دوري روشن السعودي 2023، حيث وقع الاختيار على المعلق مشاري القرني والمعلق عبد الله الغامدي.

اقرأ أيضًا: برشلونة يحاول إغراء نجم مانشستر سيتي

ومن المقرر أن يتولى مشاري القرني الوصف والتعليق على أحداث مباراة الهلال والنصر في الجولة 25 عبر قناة SSC HD 1، بينما سيتولى عبد الله الغامدي القيادة الصوتية في ديربي الرياض عبر قناة SSC Extra HD 1.