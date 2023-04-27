معلق مباراة الهلال واوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا 2023 والقنوات الناقلة

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تقرر أن تقام مباراة الهلال ضد اوراوا ريد دياموندز الياباني يوم السبت الموافق 29 أبريل 2023 على أرضية ملعب "استاد الملك فهد الدولي" في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، وذلك في إطار منافسات ذهاب الدور النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2022-2023.

من هو معلق مباراة الهلال واوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا 2023 ؟

كشفت شبكة قنوات إس إس سي الرياضية السعودية عن هوية معلق مباراة الهلال واوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا 2023، ووقع الاختيار على المعلق فهد العتيبي الذي سيتولى مهمة الوصف والتعليق على أحداث المواجهة النهائية عبر قناة SSC 1 HD، في حين سيتولى المعلق سمير المعيرفي القيادة الصوتية على مباراة الهلال ضد اوراوا من خلال شبكة قنوات الكاس القطرية، على قناة Alkass 9 HD.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال واوراوا في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2023

نستعرض لكم فيما يلي قائمة القنوات الناقلة لمواجهة الهلال السعودي ضد أوراوا ريد دياموندز الياباني إلى جانب تردد كل قناة على كل من قمر النايل سات وقمر عرب سات.