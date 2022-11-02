معلق مباراة باريس سان جيرمان ويوفنتوس اليوم في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 سنتعرف عليه في هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز التفاصيل المتعلقة بهذه المواجهة مساء اليوم.

تختتم اليوم منافسات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا بمواجهة مرتقبة بين نادي يوفنتوس الإيطالي ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي على ملعب "أليانز ستاديوم"، وكان النادي الباريسي قد حسم التأهل للدور المقبل خلال الجولات الماضية، أما بالنسبة لليوفي فمن المتوقع أن يحاول قدر المستطاع أن يخرج بنتيجة إيجابية اليوم لتأمين مقعد في الدوري الأوروبي.

معلق مباراة باريس سان جيرمان ويوفنتوس اليوم في دوري أبطال أوروبا

معلق مباراة باريس سان جيرمان ويوفنتوس اليوم في دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022 هو المعلق عامر الخوذيري، حيث سيتولى مهمة التعليق على قمة اليوم التي سيتم بثها عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium، الساعة 11:00 مساءً بتوقيت السعودية.

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

مباراة مان سيتي وإشبيلية اليوم في دوري أبطال أوروبا..الموعد والقناة الناقلة