معلق مباراة برشلونة وإنتر الليلة في دوري أبطال أوروبا من أبرز المواضيع التي تقع ضمن اهتمامات عشاق الساحرة المستديرة وخاصة في ليالي الأبطال.

ويترقب اليوم محبي ومتابعي المواجهات الأوروبية القمة المنتظرة في دوري أبطال أوروبا الساعة 10:00 م بتوقيت السعودية، حيث سيحل نادي برشلونة الإسباني ضيفًا على نادي إنتر ميلان الإيطالي على ملعب "سان سيرو" ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

معلق مباراة برشلونة وإنتر الليلة في دوري أبطال أوروبا

معلق مباراة برشلونة وإنتر الليلة في دوري أبطال أوروبا هو المعلق رؤوف خليف، ومن المقرر أن تكون المباراة بتعليقه عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

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