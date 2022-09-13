معلق مباراة برشلونة وبايرن ميونخ الليلة في دوري أبطال أوروبا نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى القناة الناقلة لهذا اللقاء المرتقب مساء اليوم.

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم في ليالي الأبطال إلى القمة المرتقبة في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، حيث ستجمع مواجهة نارية في أليانز أرينا بين نادي بايرن ميونخ الألماني ونادي برشلونة الإسباني.

وكلا الفريقين يدخل مواجهة اليوم وفي رصيدهما 3 نقاط، بعد الفوز في الجولة الأولى من دور المجموعات، لذلك يطمح كلا الفريقين هذا المساء لحصد الثلاث نقاط ليصبح هو الفريق الأول في مجموعة الموت برصيد 6 نقاط.

معلق مباراة برشلونة وبايرن ميونخ الليلة في دوري أبطال أوروبا

معلق مباراة برشلونة وبايرن ميونخ الليلة في دوري أبطال أوروبا هو المعلق الجزائري حفيظ دراجي، فمن المؤكد أن مثل هذه المواجهات الحماسية والنارية في ليالي الأبطال لا يمكن أبدًا أن يغيب عنها صوت دراجي المميز.

ومن المقرر أن يتم بث مباراة برشلونة وبايرن ميونخ اليوم الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية، وستكون قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق حفيظ دراجي.

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