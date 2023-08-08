تعرف على معلق مباراة برشلونة وتوتنهام اليوم في كأس جوان غامبر 2023، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة الودية المرتقبة بين الفريقين قبل انطلاق الموسم الجديد.

يستضيف نادي برشلونة اليوم نظيره نادي توتنهام هوتسبر الإنجليزي على أرضية ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي" في إطار منافسات كأس جوان غامبر الودية 2023.

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وسميت بطولة جوان غامبر بهذا الاسم نسبة لمؤسس البارسا، حيث يلعب النادي الكتالوني هذه البطولة كل عام أمام أحد فرق أوروبا أو أمريكا الجنوبية، واختار هذا العام مواجهة نادي توتنهام الإنجليزي.

من هو معلق مباراة برشلونة وتوتنهام اليوم في كأس جوان غامبر 2023؟

مؤمن حسن معلقًا لمباراة برشلونة وتوتنهام في كأس جوان غامبر الودية 2023 على قناة On Time Sports 1، كما سيتم بث المواجهة أيضًا على قناة الشارقة الرياضية بصوت المعلق عبد الحميد الجسمي.