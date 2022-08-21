معلق مباراة برشلونة وريال سوسيداد الليلة في الدوري الإسباني الجولة الثانية موسم 2022-2023 هو موضوع مهم يسعى عشاق البارسا لمعرفته، خاصة وأن المواجهات على الأنويتا لها طابع خاص، حيث أن هذا الملعب يعتبر عقدة برشلونة وليس من السهل الفوز عليه.

ويسعى نادي برشلونة اليوم الأحد 21 أغسطس 2022 أن يحقق الانتصار الأول في الدوري الإسباني موسم 2022-2023 بقيادة تشافي هيرنانديز، خاصة بعد التعثر في الجولة الأولى أمام رايو فايكانو، لذلك مباراة برشلونة أمام ريال سوسيداد اليوم مهمة لمعرفة أين يتجه الفريق هذا العام خاصة بعد التعاقدات الجديدة مع أسماء لامعة في عالم كرة القدم أبرزهم روبرت ليفاندوفسكي.

معلق مباراة برشلونة وريال سوسيداد الليلة في الدوري الإسباني

معلق مباراة برشلونة وريال سوسيداد الليلة في الدوري الإسباني هو المعلق العماني خليل البلوشي الذي دائمًا ما يضيف نكهة خاصة للمباريات وخاصة في المباريات القوية والمهمة، وسيتم بث اللقاء عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس beIN Sports HD 1 Premium في تمام الساعة 11:00 م بتوقيت السعودية.

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