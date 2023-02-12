كشفت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية عن هوية معلق مباراة برشلونة وفياريال اليوم في الجولة 21 من الدوري الإسباني، في اللقاء المهم الذي يترقبه عشاق الساحرة المستديرة لمتابعته هذا المساء.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في مباراة برشلونة ضد فياريال في الأسبوع 21 من الليغا، في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت السعودية، والساعة 12:00 بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

وستكون مواجهة مهمة بالنسبة للمايسترو تشافي هيرنانديز على ملعب "لاسيراميكا"، والذي يرغب بقوة هذا الموسم أن يواصل اعتلاء صدارة الدوري الإسباني لتحقيق اللقب بفارق مريح بالنقاط خاصة أمام أقرب المنافسين نادي ريال مدريد.

معلق مباراة برشلونة وفياريال اليوم في الجولة 21 من الدوري الإسباني

أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية عن هوية معلق مباراة برشلونة وفياريال اليوم في الجولة 21 من الدوري الإسباني، هو المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

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وسيتولى حفيظ دراجي مهمة التعليق على أحداث ومجريات هذه المواجهة المهمة في الليغا بين البارسا وفياريال مساء اليوم، والتي من المقرر أن تبث عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.