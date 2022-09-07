معلق مباراة برشلونة وفيكتوريا بلزن الليلة في دوري أبطال أوروبا من أهم المواضيع التي دائمًا ما يحب أن يعرفها متابعي ليالي الأبطال قبل موعد المباراة، حيث أن بعض المعلقين هم المفضلين في مثل هذه المواجهات الحماسية في الشامبيونز.

ومن المقرر أن يستهل اليوم برشلونة مشواره في دوري الأبطال 2022-2023 عندما يلتقي الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية مع نظيره التشيكي فيكتوريا بلزن على ملعب "كامب نو" ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

معلق مباراة برشلونة وفيكتوريا بلزن الليلة في دوري الأبطال

معلق مباراة برشلونة وفيكتوريا بلزن الليلة في دوري أبطال أوروبا هو المعلق المتميز خليل البلوشي الذي يشعل أجواء المباريات عند التعليق عليها بصوته وكلماته التي ينفرد بها.

وسيتم بث مباراة برشلونة وفيكتوريا بلزن اليوم على قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 3 HD Premium بصوت المعلق خليل البلوشي.

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