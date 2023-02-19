معلق مباراة برشلونة وقادش اليوم في الدوري الإسباني2023 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة المنتظرة مساء اليوم في الأسبوع 22 من الليغا.

يستضيف نادي برشلونة اليوم نظيره قادش على أرضية ملعب "سبوتيفاي كامب نو" في إطار منافسات الجولة 22 من الدوري الإسباني الدرجة الأولى 2023.

ويتطلع البلوغرانا وعشاقه هذا المساء إلى مواصلة تحقيق الانتصارات في الدوري تحت قيادة المايسترو تشافي هيرنانديز، في سبيل المحافظة على الصدارة والاستمرار في الابتعاد في النقاط عن المنافس والغريم التقليدي ريال مدريد.

معلق مباراة برشلونة وقادش اليوم في الدوري الإسباني

أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية عن هوية معلق مباراة برشلونة وقادش اليوم في الدوري الإسباني الأحد 19 فبراير 2023، وهو المعلق خليل البلوشي.

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وسيتولى خليل البلوشي مهمة التعليق على أحداث ومجريات هذه المواجهة المنتظرة بين النادي الكتالوني وضيفه نادي قادش على ملعب "كامب نو"، والذي سيتم نقله عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.