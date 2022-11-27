معلق مباراة بلجيكا ضد المغرب في مونديال قطر 2022 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة في المجموعة السادسة.

يأمل العالم العربي اليوم أن يعدل منتخب المغرب الكفة قليلًا من خلال الفوز على منتخب بلجيكا في المجموعة السادسة، خاصة بعد خسارة المنتخبات العربية يوم أمس التي بدأت من خلال تونس التي تلقت هزيمة أمام أستراليا بهدف مقابل لا شيء، ومنتخب السعودية الذي خسر أمام بولندا بهدفين دون رد.

معلق مباراة بلجيكا ضد المغرب في مونديال قطر 2022

معلق مباراة بلجيكا ضد المغرب في مونديال قطر 2022 هو المعلق خليل البلوشي، حيث سيتولى مهمة التعليق على هذه المواجهة المرتقبة في المجموعة السادسة التي ستبث عبر قناة Alkass EXTRA One HD، كما بالإمكان متابعة اللقاء بصوت المعلق جواد بدة الذي سيعلق على المباراة عبر قناة beIN Sports HD 2 Max.

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