معلق مباراة بلجيكا وكندا اليوم في كأس العالم 2022 نستعرضه لكم مع القناة التي من المقرر أن يعلق عبرها، وأيضًا بعض التفاصيل الهامة بالنسبة لهذه المواجهة الليلة.

تبدأ كندا الليلة مشوارها المونديالي في كأس العالم 2022 بعد غياب عن هذا المحفل الكروي الكبير منذ 1986، وستمر في البداية باختبار الشياطين الحمر الصعب وهم منتخب بلجيكا المدجج بالنجوم العالميين مثل دي بروين وكوروا ولوكاكو وهازارد والقائمة تطول.

معلق مباراة بلجيكا وكندا اليوم في كأس العالم 2022

معلق مباراة بلجيكا وكندا اليوم في كأس العالم 2022 هو المعلق محمد بركات الذي سيتولى مهمة التعليق على هذه المواجهة في المجموعة السادسة التي ستبث عبر قناة beIN Sports HD 2 Max، كما سيكون مشاري القرني في التعليق عبر قناة Alkass EXTRA One HD، والمعلق منتصر الأزهري عبر Alkass EXTRA Two HD.

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

نيمار يتعرض لموجة انتقادات لاذعة بسبب "النجمة السادسة"