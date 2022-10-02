معلق مباراة ديربي مانشستر اليوم في الدوري الإنجليزي سنتعرف عليه فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى بقية التفاصيل المتعلقة بهذا اللقاء الحماسي بين قطبي مانشستر مان سيتي ومان يونايتد.

ويلتقي اليوم مان سيتي مع الجار مان يونايتد على ملعب الاتحاد، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، ومن المتوقع أن يحمل ديربي مانشستر في طياته الكثير من المفاجآت، حيث لا يمكن التوقع بفوز أي من الفريقين خاصة مع تألق كلاهمها في الجولات الماضية من البريميرليغ.

معلق مباراة ديربي مانشستر اليوم في الدوري الإنجليزي

معلق مباراة ديربي مانشستر اليوم في الدوري الإنجليزي بين مان سيتي ومان يونايتد هو المعلق المميز حسن العيدروس، الذي من المؤكد سيزيد من جمالية وإثارة اللقاء.

ومن المقرر أن يتم بث مباراة مان سيتي ضد مان يونايتد في تمام الساعة 4:00 مساءً بتوقيت السعودية على شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق حسن العيدروس.

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