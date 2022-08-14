معلق مباراة ريال مدريد أمام ألميريا اليوم في الدوري الإسباني هو ضمن اهتمام عشاق الليغا الإسبانية، خاصة أن مباريات الأبيض الملكي دائمًا ما تكون لها نكهة خاصة، لذلك يفضل المتابعين لمثل هذه المواجهات أن يكون المعلق من بين الأسماء البارزة في عالم التعليق.

وسيحل اليوم حامل لقب الليغا ريال مدريد ضيفًا على ألميريا في المواجهة التي ستنطلق في تمام الساعة 11:00 م بتوقيت السعودية، بقيادة الحكم خوسيه مونويرا.

ومن المتوقع بحسب ما كشفت آخرالتقارير أن يكون هناك بعض الغيابات في صفوف الميرنغي، من أبرزها رودريجو جوس الذي يلعب في مركز الجناح، وأيضًا الظهير الأيمن داني كارفاخال.

معلق مباراة ريال مدريد أمام ألميريا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم أولى مواجهات ريال مدريد في الدوري الإسباني أمام نظيره نادي ألميريا، وسيكون معلق المباراة رؤوف خليف، والتي سيتم نقلها عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس.

ومن المتوقع أن يبدأ السيد كارلو أنشيلوتي منافسات الدوري الإسباني بهذه الأسماء وهذه التشكيلة المتوقعة والتي تضم:

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، لويس لوبيز.

الدفاع: ميليتاو، ألابا، فاييخو، ناتشو، أودريوزولا، روديجر، ميندي.

الوسط: كروس، مودريتش، كامافينجا، كاسيميرو، فالفيردي، فاسكيز، تشواميني، سيبايوس.

الهجوم: هازارد، بنزيما، أسينسيو، فينيسيوس، ماريانو.

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