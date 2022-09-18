معلق مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد الليلة في الدوري الإسباني نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى ملعب المباراة والقنوات الناقلة لهذا اللقاء في ديربي مدريد.

يدخل اليوم ريال مدريد الديربي على ملعب "الميتروبوليتانو" آملًا بمواصلة سلسلة الانتصارات المتتالية في الليغا، حيث أن الملكي لم يخسر حتى الآن أي مباراة منذ بداية الموسم سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الأوروبي، في حين يطمح أتلتيكو بقيادة سيميوني أن يراضي الجماهير ولو قليلًا خاصة بعد الخسارة في دوري الأبطال المباراة الماضية أمام بنفيكا البرتغالي.

معلق مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد الليلة في الدوري الإسباني

معلق مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد الليلة في الدوري الإسباني هو المعلق التونسي عصام الشوالي، حيث أن ديربي مدريد لا يحتاج سوى صوت مثل صوت الشوالي الذي من المؤكد سيشعل أجواء ديربي مدريد بتعليقه المميز وعباراته الأقرب للشعر والقصائد خاصة عند تسجيل الأهداف.

ومن المقرر أن يتم بث مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد اليوم الساعة 10:00 م بتوقيت السعودية على شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وستكون قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق عصام الشوالي.

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