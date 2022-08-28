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معلق مباراة ريال مدريد وإسبانيول الليلة في الدوري الإسباني

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

منشور 28 آب / أغسطس 2022 - 09:51
معلق مباراة ريال مدريد وإسبانيول الليلة (المصدر: أ ف ب)
Espanyol's Uruguayan defender Leandro Cabrera (L) fights for the ball with Real Madrid's Croatian midfielder Luka Modric during the Spanish League football match between Real Madrid CF and RCD Espanyol at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid on April 30, 2022. (Photo by GABRIEL BOUYS / AFP)

معلق مباراة ريال مدريد وإسبانيول الليلة في الدوري الإسباني 2022-2023 هو بالتأكيد أمر يشد انتباه متابعي الدوريات الأوروبية التي تتميز بمواجهاتها القوية والحماسية بين أفضل الأندية عالميًا. 

وسيكون عشاق الميرينغي اليوم الأحد 28 أغسطس 2022 على موعد مع مواجهة قوية مع خصم مميز ويفاجئ الجميع دائمًا وهو نادي إسبانيول، حيث ستلعب المباراة على ملعب "باور 8" مساء اليوم الساعة 11:00 م بتوقيت السعودية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الليغا. 

معلق مباراة ريال مدريد وإسبانيول الليلة في الدوري الإسباني

معلق مباراة ريال مدريد وإسبانيول الليلة في الدوري الإسباني هو اسم مميز في عالم التعليق العربي، ويحب الكثير من عشاق المستديرة متابعته وسماع تعليقه في مختلف المنافسات والدوريات، وهو المعلق المميز خليل البلوشي الذي يعطي دائمًا جرعة مضاعفة من الحماس والإثارة في أي مواجهة يعلق عليها. 

وبالتأكيد سيكون خليل البلوشي مساء اليوم إضافة فارقة على مباراة ريال مدريد وإسبانيول، حيث أن كلا الفريقين لن يضيع فرصة كسب 3 نقاط، وذلك للمنافسة بقوة منذ البداية.

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