نستعرض لكم من خلال هذه المقالة هوية معلق مباراة ريال مدريد وتشيلسي اليوم الأربعاء 12 أبريل 2023 في بطولة دوري أبطال أوروبا 2023 دور ربع النهائي.

تنطلق صافرة البداية اليوم في مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، في إطار منافسات ذهاب دور ربع النهائي في دوري الأبطال على أرضية ملعب "سانتياغو برنابيو".

معلق مباراة ريال مدريد وتشيلسي اليوم الأربعاء 12 أبريل 2023

أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية عن هوية معلق مباراة ريال مدريد وتشيلسي اليوم الأربعاء 12 أبريل 2023 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ووقع الاختيار على المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

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وسيتولى حفيظ دراجي القيادة الصوتية والوصف والتعليق على أحداث ومجريات مباراة الريال ضد تشيلسي التي سيتم بثها على قناة beIN Sports 1 HD Premium.