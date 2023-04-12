تعرف على موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا 2023 والقنوات الناقلة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة النارية في الدور ربع النهائي من البطولة.

تستكمل اليوم مباريات ذهاب ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا 2023 من خلال مواجهة مثيرة تجمع ريال مدريد ضد تشيلسي على أرضية ملعب "سانتياغو برنابيو".

موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا 2023 والقنوات الناقلة

تم تحديد موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء 12 أبريل 2023، وسيتم نقل هذه المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium بصوت المعلق حفيظ دراجي.

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توقيت مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 في مختلف الدول العربية:

الساعة 8:00 مساءً بتوقيت المغرب والجزائر وتونس

الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مصر والسودان وليبيا

الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية والأردن والعراق ولبنان وسوريا

الساعة 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان