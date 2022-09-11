معلق مباراة ريال مدريد وريال مايوركا اليوم في الدوري الإسباني نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى ملعب المباراة والقنوات الناقلة لهذا اللقاء.

ويستضيف اليوم ريال مدريد نظيره ريال مايوركا على ملعب "سانتياغو برنابيو" ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، حيث يطمح الملكي لمواصلة التألق في الليغا والمحافظة على المركز الأول في سلم الترتيب من خلال حصد الثلاث النقاط اليوم.

معلق مباراة ريال مدريد وريال مايوركا اليوم في الدوري الإسباني

معلق مباراة ريال مدريد وريال مايوركا اليوم في الدوري الإسباني هو المعلق عامر الخوذيري، وهو من ضمن المعلقين المفضلين للجماهير العاشقة للمنافسات الحماسية في الدوريات الأوروبية مثل الدوري الإسباني.

وسيتم بث مباراة ريال مدريد وريال مايوركا اليوم الساعة 3:00 عصرًا بتوقيت السعودية عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والقناة الناقلة لهذا اللقاء بتعليق عامر الخوذيري هي قناة beIN Sports HD 1.

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