معلق مباراة ريال مدريد وسلتيك الليلة في دوري أبطال أوروبا هو من أبرز الأمور التي يهتم بمعرفتها جماهير كرة القدم المتابعة بشغف لهذه المواجهات المليئة بالحماس والإثارة.

وسيكون اليوم عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع انطلاق مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2022-2023، حيث ستلعب اليوم 8 مباريات، ومن أبرزها مباراة ريال مدريد ضد سلتيك التي سيحل فيها الملكي ضيفًا على ملعب النادي الاسكتلندي "سلتيك بارك".

معلق مباراة ريال مدريد وسلتيك الليلة في دوري أبطال أوروبا

معلق مباراة ريال مدريد وسلتيك الليلة في دوري أبطال أوروبا هو المعلق المحبوب والمفضل لدى الجميع في دوري الأبطال، وهو المعلق رؤوف خليف الذي يضفي لمسته الخاصة على المواجهات النارية في ليالي الأبطال.

وسيتم بث مباراة ريال مدريد وسلتيك مساء اليوم 10:00 م بتوقيت السعودية بتعليق رؤوف خليف على قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 2 Premium.

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