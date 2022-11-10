معلق مباراة ريال مدريد وقادش اليوم الخميس 10 نوفمبر 2022 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة اليوم في الدوري الإسباني.

يستعد ريال مدريد اليوم لملاقاة قادش على ملعب "سانتياغو برنابيو" في إطار منافسات الجولة 14 من الدوري الإسباني، وستكون مباراة تحبس الأنفاس بالنسبة لمشجعي النادي الملكي، خاصة وأن التعثر فيها بالتعادل أو الخسارة سيؤدي إلى اتساع الفارق بشكل أكبر مع متصدر الليغا نادي برشلونة.

معلق مباراة ريال مدريد وقادش اليوم الخميس 10 نوفمبر 2022

معلق مباراة ريال مدريد وقادش اليوم الخميس 10 نوفمبر 2022 في الدوري الإسباني هو المعلق عصام الشوالي، حيث سيتولى مهمة التعليق على هذه المواجهة اليوم في تمام الساعة 11:30 مساءً بتوقيت السعودية، وسيتم بث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

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