معلق مباراة ريال مدريد ولايبزيغ الليلة في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى ملعب المباراة والقنوات الناقلة لهذا اللقاء في دوري الأبطال.

ويستضيف اليوم نادي ريال مدريد نظيره لايبزيغ على ملعب "سانتياغو برنابيو" ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، حيث يسعى الملكي اليوم لتحقيق الفوز الثاني في دوري الأبطال وتأكيد الصدارة في المجموعة التي تضم أيضًا سلتيك وشاختار دونيتسك.

معلق مباراة ريال مدريد ولايبزيغ الليلة في دوري أبطال أوروبا

معلق مباراة ريال مدريد ولايبزيغ الليلة في دوري أبطال أوروبا هو المعلق المميز والمفضل لدى جميع محبي المواجهات الحماسية الجزائري حفيظ دراجي، حيث أن ليالي الأبطال لا يمكن أن تمر بدون التعليق الحماسي والطريف أحيانًا من دراجي.

وسيتم بث مباراة ريال مدريد ولايبزيغ الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتم اختيار beIN Sports 1 HD Premium لتكون بتعليق حفيظ دراجي.

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