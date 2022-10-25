معلق مباراة ريال مدريد ولايبزيغ الليلة في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 سنتعرف عليه فيما يلي من خلال هذه المقالة، إلى جانب أبرز التفاصيل الخاصة بهذه المواجهة.

يعتزم ريال مدريد اليوم مواصلة سلسلة اللاهزيمة على الصعيد المحلي والأوروبي، وذلك عند ملاقاة لايبزيغ الألماني هذا المساء في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، ويمتلك الميرينغي 10 نقاط في رصيده ويعتلي صدارة المجموعة، مما يعني أن الفوز اليوم سيؤمن بطاقة العبور للدور المقبل بكل تأكيد.

معلق مباراة ريال مدريد ولايبزيغ الليلة في دوري أبطال أوروبا

معلق مباراة ريال مدريد ولايبزيغ الليلة في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 هو المعلق أحمد البلوشي الذي سيتولى مهمة التعليق على هذه المواجهة، ومن المقرر أن يتم بث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري في الشرق الأوسط لدوري الأبطال، وتحديدًا على قناة beIN Sports 3 HD Premium الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية.

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