البوابة – نستعرض معكم من خلال هذه المقالة هوية معلق مباراة ريال مدريد وليفربول اليوم في إياب دوري أبطال أوروبا 2023، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة المنتظرة في دور الـ16.

يلتقي نادي ريال مدريد اليوم بنظيره نادي ليفربول على ملعب "سانتياغو برنابيو" في إطار منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا 2023 في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت السعودية، 12:00 بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات وعُمان.

يدخل الملكي مواجهة الإياب متسلحًا بفوزه العريض في الذهاب بنتيجة 5-2 على الريدز الذي سيحاول بدوره أن ينتزع بطاقة العبور للدور القادم، والتي ستكون بالتأكيد مهمة صعبة خاصة أنها خارج الديار في العاصمة مدريد.

معلق مباراة ريال مدريد وليفربول اليوم في إياب دوري أبطال أوروبا 2023

كشفت قنوات بي إن سبورتس القطرية عن هوية معلق مباراة ريال مدريد وليفربول اليوم في إياب دوري أبطال أوروبا 2023، حيث تم اختيار المعلق عصام الشوالي.

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وسيتولى عصام الشوالي مهمة الوصف والتعليق على أحداث ومجريات لقاء الإياب الذي سيجمع الريال ضد ليفربول في إسبانيا، عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium، وأيضًا عبر قناة beIN 4K HDR.