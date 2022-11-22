معلق مباراة فرنسا وأستراليا في كأس العالم 2022 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة في المجموعة الرابعة.

تتواصل الإثارة والحماس في بطولة كأس العالم 2022 في مواجهة قوية اليوم تجمع بين منتخب فرنسا حامل اللقب ومنتخب أستراليا على استاد الجنوب الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية، وذلك في إطار منافسات المجموعة الرابعة التي تضم أيضًا تونس والدنمارك.

معلق مباراة فرنسا وأستراليا اليوم في كأس العالم 2022

معلق مباراة فرنسا وأستراليا اليوم في كأس العالم 2022 هو المعلق حفيظ دراجي، حيث سيتولى مهمة التعليق على هذه المواجهة المرتقبة عبر قناة beIN Sports HD 1 Max، وأيضًا بالإمكان متابعة المباراة بتعليق سمير المعيرفي عبر قناة Alkass EXTRA One HD.

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