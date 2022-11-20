معلق مباراة قطر والإكوادور اليوم في كاس العالم 2022 سنتعرف عليه من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل المباراة الافتتاحية والقنوات الناقلة لها.

يستعد عشاق الساحرة المستديرة اليوم لمتابعة أولى مباريات كأس العالم قطر 2022 التي ستنطلق في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت السعودية، وستجمع بين البلد المضيف منتخب قطر ومنتخب الإكوادور في إطار منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضًا السينغال وهولندا.

معلق مباراة قطر والإكوادور اليوم في كأس العالم 2022

معلق مباراة قطر والإكوادور اليوم في كأس العالم 2022 لن يكون اسمًا واحدًا فقط، حيث سيتولى مهمة التعليق على المباراة الافتتاحية المعلق يوسف سيف على قناة beIN Sports HD 1 Max، والمعلق عصام الشوالي على قناة beIN Sports HD 2 Max، وسيحتضن استاد البيت أولى مباريات كأس العالم 2022.

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