كشفت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية عن هوية معلق مباراة ليفربول اليوم الإثنين 15 مايو 2023 في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام ليستر سيتي في الأسبوع 36.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في مباراة الريدز وليستر سيتي هذا المساء على أرضية ملعب "كينغ باور" في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية ومصر والأردن وقطر.

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المواجهة مهمة بلا شك بالنسبة لكلا الفريقين، فعلى صعيد فرقة كلوب فهم بحاجة ماسة لكل نقطة قد تساعد في الوصول إلى المركز الرابع المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا، أما على الجهة الأخرى سيحارب ليستر سيتي للفوز على أمل تفادي الهبوط هذا الموسم.

عصام الشوالي معلق مباراة ليفربول اليوم الإثنين 15 مايو 2023 في الدوري الإنجليزي

اختارت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية عصام الشوالي معلقًا لمباراة ليفربول ضد ليستر سيتي اليوم الإثنين 15 مايو 2023 في الدوري الإنجليزي، والمقرر أن تبث على قناتي beIN Sports 1 HD Premium، وقناة beIN 4K.