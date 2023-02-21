البوابة - معلق مباراة ليفربول ضد الريال اليوم في دوري أبطال أوروبا 2023 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة في دور الـ16.

يلتقي هذا المساء نادي ليفربول ضد ريال مدريد على أرضية ملعب "آنفيلد" في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا 2023.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية بين الريدز والميرينغي في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 12:00 بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان.

معلق مباراة ليفربول ضد الريال اليوم في دوري أبطال أوروبا 2023

أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية عن هوية معلق مباراة ليفربول ضد الريال اليوم في دوري أبطال أوروبا 2023، حيث وقع الاختيار على المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

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وسيتولى حفيظ دراجي مهمة التعليق على أحداث ومجريات مواجهة اليوم التي ستجمع بين طرفي نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي، والمقرر أن يتم نقلها على قناة beIN Sports 1 HD Premium.