معلق مباراة ليفربول وأياكس الليلة في دوري أبطال أوروبا نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى القناة الناقلة لهذا اللقاء المرتقب مساء اليوم.

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم في ليالي الأبطال إلى إحدى المواجهات البارزة في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، حيث ستجمع مواجهة نارية في الآنفيلد بين نادي ليفربول الإنجليزي ونادي أياكس أمستردام الهولندي.

ويدخل أياكس هذه المباراة خارج أرضه متسلحًا بفوزه في المباراة الماضية بنتيجة 4-0 على رينجرز، في حين يسعى الريدز بقيادة كلوب أن يحقق أول انتصار له في دوري الأبطال بعد الخسارة في المباراة الماضية أمام نابولي بنتيجة 4-1.

معلق مباراة ليفربول وأياكس الليلة في دوري أبطال أوروبا

معلق مباراة ليفربول وأياكس الليلة في دوري أبطال أوروبا هو المعلق التونسي عصام الشوالي، فمن المؤكد أن مثل هذه المواجهات الحماسية والنارية في ليالي الأبطال لا يمكن أبدًا أن يغيب عنها صوت الشوالي المميز وتعليقه الأقرب للشعر والقصائد.

ومن المقرر أن يتم بث مباراة ليفربول وأياكس اليوم الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية، وستكون قناة beIN Sports 2 HD Premium بتعليق عصام الشوالي.

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام أياكس اليوم في دوري أبطال أوروبا