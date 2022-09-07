معلق مباراة ليفربول ونابولي الليلة في دوري أبطال أوروبا من أهم المواضيع التي دائمًا ما يحب أن يعرفها متابعي ليالي الأبطال قبل موعد المباراة، حيث أن بعض المعلقين هم المفضلين في مثل هذه المواجهات الحماسية في الشامبيونز.

ومن المقرر أن يستهل اليوم ليفربول مشواره في دوري الأبطال 2022-2023 عندما يلتقي الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية مع نظيره الإيطالي نادي نابولي على ملعب "دييغو أرماندو مارادونا" ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

معلق مباراة ليفربول ونابولي الليلة في دوري الأبطال

معلق مباراة ليفربول ونابولي الليلة في دوري أبطال أوروبا هو المعلق الجزائري حفيظ دراجي الذي يشعل أجواء المباريات عند التعليق عليها، ومن المؤكد أن مثل هذه المواجهة النارية في ليالي الأبطال لا تكتمل بدون صوت حفيظ دراجي.

وسيتم بث مباراة ليفربول ونابولي اليوم على قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium بصوت المعلق حفيظ دراجي.

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