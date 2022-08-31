معلق مباراة ليفربول ونيوكاسل الليلة في الدوري الإنجليزي هو من المؤكد أنه سيكون أحد أهم الأسماء في عالم التعليق العربي، حيث أن مثل هذه اللقاءات تحتاج إلى معلق مميز يزيد من الحماس والإثارة ويشعل أجواء المباراة حتى اللحظات الأخيرة.

ويستضيف اليوم الساعة 10:00 م بتوقيت السعودية نادي ليفربول خصمه نادي نيوكاسل يونايتد ضمن منافسات الجولة الخامسة من البريميرليغ على ملعب "آنفيلد"، وينتظر عشاق الريدز اليوم أن يواصل فريقهم تحت قيادة يورغن كلوب نفس المستوى الذي قدموه المباراة الماضية أمام بورنموث والتي انتهت بنتيجة تاريخية 9-0.

ليفربول حتى الآن يعاني من الغيابات الكثيرة في صفوف الفريق بسبب الإصابات، وعلى رأسهم تياغو نجم الوسط، والمهاجم البرتغالي ديوجو جوتا الذي جدد عقده مع الريدز حتى 2027.

معلق مباراة ليفربول ونيوكاسل الليلة في الدوري الإنجليزي

معلق مباراة ليفربول ونيوكاسل الليلة في الدوري الإنجليزي هو المعلق صاحب الصوت الحماسي خليل البلوشي، وهو دائمًا ما يعطي للمشاهد جرعة مضاعفة من الإثارة بتعليقه المميز وعباراته الخاصة التي ينفرد بها لوحده في مختلف المباريات والمنافسات.

وسيتم بث مباراة ليفربول ونيوكاسل الليلة بتعليق خليل البلوشي على شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

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