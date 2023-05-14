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معلق مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون اليوم في الدوري الإنجليزي 2023

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

تاريخ النشر: 14 أيّار / مايو 2023 - 09:57
(Photo by Oli SCARFF / AFP)
(Photo by Oli SCARFF / AFP)

كشفت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية عن هوية معلق مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون اليوم في الدوري الإنجليزي 2023 في الأسبوع 36 من الموسم الحالي.

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ومن المقرر أن تقام مباراة السيتي ضد إيفرتون على أرضية ملعب "غوديسون بارك" في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت السعودية والأردن والعراق ومصر وقطر، في إطار منافسات الجولة 36 من مسابقة البريميرليغ. 

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وقد تشهد هذه المواجهة غياب العديد من الأسماء في صفوف مان سيتي وعلى رأسهم هالاند، خاصة وأن غوارديولا يستعد لمواجهة الإياب أمام ريال مدريد الأربعاء المقبل في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023.

عامر الخوذيري معلق مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون اليوم في الدوري الإنجليزي 2023

اختارت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المعلق عامر الخوذيري للتعليق على موقعة اليوم بين مانشستر سيتي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي، والمقرر أن تبث على قناتي beIN Sports 1 HD Premium، وقناة beIN 4k.

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