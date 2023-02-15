يستعرض معكم موقع البوابة من خلال هذه المقالة معلق مباراة مانشستر سيتي وارسنال اليوم الأربعاء 15 فبراير 2023 في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يستعد عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان لمتابعة المعركة الكروية على الصدارة في البريميرليغ والتي ستجمع بين مانشستر سيتي ونظيره ارسنال مساء اليوم على أرضية ملعب "استاد الإمارات".

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في هذه المواجهة التي تلعب في إطار منافسات الجولة 12 المؤجلة من تاريخ 19 أكتوبر 2022، في تمام الساعة 10:30 مساءً بتوقيت السعودية، 11:30 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عُمان.

معلق مباراة مانشستر سيتي وارسنال اليوم الأربعاء 15 فبراير 2023

أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية عن هوية معلق مباراة مانشستر سيتي وارسنال اليوم الأربعاء 15 فبراير 2023، وهو المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

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وسيتولى حفيظ دراجي مهمة التعليق على أحداث ومجريات هذا اللقاء المرتقب مساء اليوم بين السيتي والجانرز، والذي سيتم بثه عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium، وقناة beIN 4K HDR.