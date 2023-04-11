نستعرض معكم من خلال هذه المقالة، هوية معلق مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ اليوم في دوري أبطال أوروبا 22-23 بحسب ما أعلنت عنه شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.

تنطلق اليوم صافرة البداية في قمة مباريات دور ربع النهائي في دوري الأبطال بين مانشستر سيتي وبايرن ميونخ في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات، على أرضية ملعب "الاتحاد" في إنجلترا.

من هو معلق مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ اليوم في دوري أبطال أوروبا 22-23 ؟

كشفت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية عن هوية معلق مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ اليوم في دوري أبطال أوروبا 22-23، حيث وقع الاختيار على المعلق التونسي عصام الشوالي.

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وسيتولى المعلق عصام الشوالي مهمة الوصف والتعليق على أحداث ومجريات لقاء السيتي والبافاري هذا المساء عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.