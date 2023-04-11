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معلق مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ اليوم في دوري أبطال أوروبا 22-23

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

تاريخ النشر: 11 نيسان / أبريل 2023 - 09:47
من هو معلق مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ اليوم في دوري أبطال أوروبا 22-23 ؟
من هو معلق مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ اليوم في دوري أبطال أوروبا 22-23 ؟

نستعرض معكم من خلال هذه المقالة، هوية معلق مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ اليوم في دوري أبطال أوروبا 22-23 بحسب ما أعلنت عنه شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.

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تنطلق اليوم صافرة البداية في قمة مباريات دور ربع النهائي في دوري الأبطال بين مانشستر سيتي وبايرن ميونخ في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات، على أرضية ملعب "الاتحاد" في إنجلترا.

من هو معلق مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ اليوم في دوري أبطال أوروبا 22-23 ؟

كشفت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية عن هوية معلق مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ اليوم في دوري أبطال أوروبا 22-23، حيث وقع الاختيار على المعلق التونسي عصام الشوالي.

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وسيتولى المعلق عصام الشوالي مهمة الوصف والتعليق على أحداث ومجريات لقاء السيتي والبافاري هذا المساء عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.


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