موعد مباراة مانشستر سيتي ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 22-23 والقنوات الناقلة نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة في دور ربع النهائي.

يحل نادي بايرن ميونخ اليوم ضيفًا على نظيره نادي مانشستر سيتي على أرضية ملعب "الاتحاد" في إطار منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وستكون هذه المواجهة محط أنظار جميع عشاق كرة القدم، خاصة وأن السيتي والبافاري ضمن أبرز الأندية المرشحة لأن تتوج بلقب البطولة لهذا الموسم، فكلا الفريقين يمتلكان جميع المقومات للظفر بذات الأذنين.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 22-23 والقنوات الناقلة

تم تحديد موعد مباراة مانشستر سيتي ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 22-23 اليوم الثلاثاء الموافق 11 أبريل 2023، وسيتم نقل المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium، بصوت المعلق عصام الشوالي.

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توقيت مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 في مختلف الدول العربية: