معلق مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا اليوم الخميس 10 نوفمبر 2022 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين.

يخوض مانشستر يونايتد اليوم مواجهة ضد أستون فيلا على ملعب "أولد ترافورد" في إطار منافسات الدور الثالث من بطولة كأس كاراباو (كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين)، وستكون الفرصة متاحة للشياطين الحمر اليوم لرد الاعتبار، خاصة بعد الخسارة أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي بنتيجة 3-1 الأسبوع الفائت.

معلق مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا اليوم الخميس 10 نوفمبر 2022

معلق مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا اليوم الخميس 10 نوفمبر 2022 في كأس الرابطة الإنجليزية هو المعلق أحمد البلوشي، حيث سيتولى مهمة التعليق على هذه المواجهة اليوم في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت السعودية، وسيتم بث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 2 HD Premium.

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