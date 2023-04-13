نستعرض معكم هوية معلق مباراة مانشستر يونايتد وإشبيلية اليوم في الدوري الأوروبي 2023، في المواجهة المنتظرة مساءً في ذهاب الدور ربع النهائي.

يستضيف نادي مانشستر يونايتد اليوم نظيره نادي إشبيلية على أرضية ملعب "أولد ترافورد" في إطار منافسات ذهاب دور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي 2023.

معلق مباراة مانشستر يونايتد وإشبيلية اليوم في الدوري الأوروبي 2023

أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقلة للمواجهة اليوم عن هوية معلق مباراة مانشستر يونايتد وإشبيلية اليوم في الدوري الأوروبي 2023، حيث وقع الاختيار على المعلق التونسي عصام الشوالي.

اقرأ أيضًا: حدث غير متوقع داخل بايرن ميونخ بعد ثلاثية مانشستر سيتي

وسيتولى عصام الشوالي القيادة الصوتية والوصف والتعليق على أحداث ومجريات مباراة اليونايتد والفريق الأندلسي عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.